В Челябинске открыли центры по уходу за детьми, родственники которых заразились COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинска открыли отделения по уходу за детьми, инвалидами, пенсионерами, которые остались без постоянного ухода из-за коронавируса у их родственников. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в администрации города сообщила председатель городского комитета по социальной политике Лариса Мошкова.

"Речь идет о тех семьях, в которых граждане заразились коронавирусом. Если в этих семьях остались малолетние дети либо граждане старше 18 лет, нуждающиеся в постороннем уходе. На базе одного из муниципальных учреждений мы развернули отделение на шесть мест, куда представители скорой помощи через социальные службы могли бы определять таких детей. Также для взрослых на базе оздоровительного комплекса "Курочкино" развернуло такую базу министерство социальных отношений (Челябинской области - прим. ТАСС), куда можно отправлять пожилых людей, если их нельзя обслуживать на дому", - сказала чиновница.

По данным областного Минздрава, на утро 23 ноября в регионе подтверждено 24 837 случаев заражения коронавирусом (плюс 223 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 7 394 человека. Всего 16 593 пациента выздоровели и выписаны из больниц.