В ЕР заявили, что избирком не зафиксировал нарушений на довыборах в думу Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга не зафиксировала ни одного нарушения на состоявшихся в воскресенье дополнительных выборах депутатов городской думы. Об этом сообщил секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС в понедельник.

"Кампания со стороны наших кандидатов однозначно прошла чисто. <…> Избирательная комиссия подвела итоги, нарушений зафиксировано - ноль", - сказал он.

Дополнительные выборы в городскую думу Екатеринбурга состоялись 22 ноября. Два мандата по избирательным округам № 3 и № 9 освободились по причине смерти одного из депутатов - Елены Дерягиной и привлечения к уголовной ответственности другого парламентария - Олега Кагилева.

Предварительный подсчет голосов показал, что выборы в обоих округах выиграли кандидаты от "Единой России", в округе № 3 победу одержал Антон Швалев (с результатом в 29,5%), в округе № 9 - Виталий Чачин (41,2%).