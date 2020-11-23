Полицейские на Урале пресекли производство опасного для здоровья людей антисептика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области пресекли производство антисептика с недопустимым содержанием метанола, приготовленная для реализации продукция была изъята. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"На территории поселка в Сысертском районе Свердловской области сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству антисептика под названием "Антисептс". Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию объемом 5 740 литров, а также 3 тыс. литров изопропилового спирта, 12 тыс. литров растворителя, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства. Конфискованные образцы жидкости направлены в Роспотребнадзор для проведения экспертизы. Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым", - рассказал Горелых.

По его словам, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в Якутию. В республике 21 ноября стало известно, что компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор, в результате умерли семь человек.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области добавили, что возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

По версии следствия, подозреваемый в период с апреля по ноябрь 2020 года в специально оборудованном цехе, расположенном в одном из поселков Сысертского района, производил и хранил кожный антисептик для обработки рук, который потом продавал. Согласно данным исследования, указанный антисептик не отвечал установленным требованиям, представляя реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей.