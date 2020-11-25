В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Организаторы отменили из-за пандемии концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 29 ноября в "Екатеринбург-ЭКСПО". Его перенесут на апрель 2021 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе международного выставочного центра.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе принято решение о переносе концерта на апрель 2021 года. Все ранее купленные билеты остаются действительны, доступны к возврату", - цитируют в пресс-службе организаторов концерта.

В "Екатеринбург-ЭКСПО" отмечают, что обновят афишу мероприятия на своем сайте после того, как станет известна новая дата концерта. "Дата будет известна сегодня", - добавили в пресс-службе.

В Свердловской области, по данным оперштаба на 24 ноября, с начала пандемии выявлено 43 996 случаев коронавирусной инфекции. 36 179 человек уже выписаны, 970 умерли. Сейчас состояние 554 госпитализированных оценивается как тяжелое, 320 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 - на аппаратах ИВЛ.