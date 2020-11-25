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В "Единой России" приостановили членство главы района Екатеринбурга из-за дела о коррупции

Решение в отношении Александра Лошакова будет действовать до окончательного решения суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Свердловское отделение "Единой России" приостановило членство в партии главы администрации Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Было принято решение президиумом регионального политсовета Свердловского отделения "Единой России" о приостановке членства в партии [Александра] Лошакова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела", - сказал собеседник агентства, добавив, что приостановка членства действует до окончательного решения суда.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции, а также, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде. Также, по информации источника, в администрации Кировского района сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о коррупции при ремонте дорог.

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