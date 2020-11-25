Финансирование мер по поддержке занятости на Ямале вырастет в 2021 году на 10%

ТАСС, 25 ноября. Финансирование мероприятий по обеспечению защиты от безработицы и содействию трудоустройству граждан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2021 году вырастет на 10% и составит 106,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"Объем финансирования мероприятий по сравнению с текущим годом увеличен на 10% и составит 106,7 млн рублей. Общая численность участников увеличится к уровню 2020 года на 7% и составит более 60 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной целью деятельности ямальской службы занятости в наступающем году будет обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве ищущим работу гражданам. "С 2021 года увеличен размер компенсационных выплат из окружного бюджета работодателям, создающим временные рабочие места для трудоустройства граждан, - до 50% от минимального размера оплаты труда в округе. Также со следующего года увеличен размер финансовой поддержки безработным гражданам на организацию собственного дела до 150 тысяч рублей. Это позволит повысить привлекательность предпринимательской деятельности среди безработных граждан", - цитируют в сообщении директора регионального департамента занятости населения представила Ольгу Акинину.

По национальным проектам "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости" обучение пройдут 600 человек. Также со следующего года будет реализовываться проект по возвращению в округ выпускников вузов, достигших высоких показателей в учебе. Фокус-группу составляют выпускники-медалисты общеобразовательных организаций, департамент будет сопровождать их с последних курсов до момента возвращения на Ямал и трудоустройства.