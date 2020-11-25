Авиакомпания "Сибирь" запустит рейсы из Кургана в Симферополь и Сочи

ТАСС, 25 ноября. Маршруты Курган - Симферополь - Курган и Курган - Сочи - Курган авиакомпании "Сибирь" (S7) вошли в перечень субсидируемых на 2021 год. Полеты будут осуществляться два раза в неделю с 1 мая и 1 сентября соответственно, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта Курган.

"Росавиация своим приказом <…> утвердила перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год. Авиакомпании "Сибирь" подтверждены два маршрута: Курган - Сочи - Курган с 01.09.2021 по 30.09.2021 и Курган - Симферополь - Курган с 01.05.2021 по 30.09.2020 два раза в неделю на самолете А319. Доля софинансирования Курганской области составляет 61%", - говорится в сообщении.

Сейчас, согласно расписанию аэропорта, из Кургана можно долететь только до Москвы авиакомпаниями Utair и "Победа". Ранее из Кургана также выполнялись рейсы до Сургута и Ханты-Мансийска.

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. Это единственный аэропорт региона.