Власти Челябинской области вложат в экономику региона порядка 5 млрд рублей за пять лет

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области разработали региональную программу поддержки, которая предполагает выделение из бюджетов разного уровня и других источников порядка 5 млрд рублей на развитие экспорта, повышение конкурентоспособности малого бизнеса, создание центра государственно-частного партнерства и прочие направления развития экономики. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в министерстве экономического развития региона.

"На 2021-2025 годы разработана и принята программа "Экономическое развитие и инновационная экономика". Ее основная цель заключается в создании условий для роста благосостояния населения за счет развития экономики региона опережающими темпами. На реализацию программы суммарно будет направлено порядка 5 млрд рублей, из которых 70% - из областного бюджета", - сказал собеседник агентства, отметив, что, вероятно, программа в дальнейшем будет изменяться, так как зависит от того, какие средства с федерального уровня поступают в регион, какие новые проекты возникают.

В областном Минэкономразвития добавили, что программа направлена на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание удобных механизмов для инвестиций, привлечение инвесторов, создание центра компетенций государственно-частного партнерства, развитие туризма. Кроме того, предполагается географическая отраслевая диверсификация экспорта, поддержка экспортных предприятий региона, а также диверсификация экономики через развитие перспективных специализаций городов и сельских территорий.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.