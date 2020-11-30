Суд оштрафовал екатеринбуржца, ударившего журналиста в ходе митинга в сквере в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Максима Шибанова к штрафу в размере 35 тыс. рублей за причинение легкого вреда здоровью журналисту Максиму Румянцеву в ходе митинга в сквере в центре города в апреле 2019 года, передает корреспондент ТАСС.

"Шибанова признать виновным ч. 1 ст. 115 УК РФ и назначить ему штраф в размере 35 тыс. рублей. Исковые требования Румянцева удовлетворить частично. Всего взыскать 87 тыс. рублей", - сказала судья. Согласно приговору, Шибанов должен возместить Румянцеву 30 тыс. морального ущерба и судебные издержки в размере 57 тыс. рублей.

Конфликт произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. Согласно видеозаписи, представленной ранее в суде, между мужчинами возник конфликт, после которого Шибанов ударил Румянцева и тот упал. Стороны отказались от мирового соглашения, потому что Шибанов не признал вину. Дело было переквалифицировано на статью 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью").

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, которые в апреле вышли на митинг. Основные события начались позднее - с акции 13 мая 2019 года, которая продолжалась несколько дней. Президент РФ Владимир Путин высказался за проведение опроса местных жителей. В результате место будущего строительства храма было изменено - он будет построен на месте бывшего Приборостроительного завода в другой части центра города.