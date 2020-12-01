"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Екатеринбурга в Дубай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает полеты из Екатеринбурга в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) с пересадкой в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании во вторник.

"С 16 декабря мы начинаем летать один раз в неделю из Кольцово в Объединенные Арабские Эмираты со стыковкой в Уфе, где пассажиры смогут пройти таможенные и пограничные формальности", - говорится в сообщении.

Стоимость билета начинается от 19 380 рублей в одну сторону или от 33 480 рублей туда-обратно.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 млн пассажиров.