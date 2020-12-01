Два человека погибли при опрокидывании машины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобиль "Фольксваген Поло" опрокинулся в кювет на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, погибли два человека, в том числе один ребенок. Еще пятеро пострадали, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"В результате опрокидывания легкового автомобиля два пассажира, в том числе ребенок, погибли, еще пять человек - четверо взрослых и один ребенок - получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу", - сообщили в УГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших. Уже известно, что на автомобиле установлена зимняя резина, негодная для эксплуатации в зимних условиях, резина сильно изношена. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь участникам движения при проезде участка дороги, где произошло ДТП", - уточнили в УГИБДД.