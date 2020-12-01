Последние две недели в Тюменской области зафиксирована стабилизация ситуации с ковидом

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Последние две недели в Тюменской области ситуация с заболеваемостью коронавируснй инфекцией стабилизируется, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения главой государства комплекса "Запсибнефтехим" в Тюмени в эфире телеканала "Россия-24".

"С начала сентября месяца отмечаем рост ежедневной заболеваемости, в октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась и в начале ноября мы зафиксировали максимальное значение - 173 человека. Последние две недели мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что удастся закрепиться, но я думаю, что результат, которого мы достигли - это совокупность мероприятий, которые были реализованы в части введенных ограничений", - сказал он.

Моор добавил, что стабилизацию подтверждает снижение ежедневного количества выявляемых заболеваний, снижение числа звонков на горячую линию и в поликлиники, а также наличие свободного коечного фонда. "Мы стабильно держим 20%. На сегодняшний день подготовлено 27% свободного коечного фонда. Если понадобится, у нас есть резерв, мы можем развернуть еще 1 тыс. коек, всего уже развернуто 3 628 коек".

Как отметил губернатор, охват населения Тюменской области тестированием на коронавирус в два раза превышает рекомендации Роспотребнадзора.

Моор добавил, что в здравоохранение области за время пандемии вложили около 4,6 млрд рублей. "За весь этот период 4 млрд 600 млн [рублей] было вложено в развитие здравоохранения", - сказал он.

Путин в последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировано 18 427 случаев коронавирусной инфекции, 14 506 человек выздоровели, 131 - умер.