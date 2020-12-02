Дума Югры одобрила проект измененного эскиза нового герба округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ханты-Мансийского округа - Югры одобрили измененный вариант герба региона, сообщили в пресс-центре правительства Югры в среду.

"Депутаты одобрили измененный вариант герба и решили рекомендовать правительству Югры внести в думу автономного округа в качестве законодательной инициативы проект закона "О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" для его рассмотрения на ближайшем заседании окружного парламента. За эскиз герба, который представлен к рассмотрению депутатов, проголосовали 51,3% участников обсуждений", - сообщили в пресс-центре.

Герб ХМАО - единственный в Уральском федеральном округе, который не зарегистрирован в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ. Разработка нового герба ведется с 2017 года.

На представленном варианте герба Югры присутствуют сразу несколько элементов прежней эмблемы - кедровые ветви, служащие опорой для медведей-щитодержателей и мифическая птица "Кат ухуп вой", которая имеет две головы - как и орел на гербе РФ. На корону - земельный венец - по просьбе ветеранских организаций и промышленных предприятий округа добавлен факел, символизирующий нефтегазодобывающую деятельность на территории автономного округа. Кроме того, на гербе имеются золотые медведи, в геральдике олицетворяющие мощь, силу, осторожность и предусмотрительность, а в культуре народов ханты и манси, являющиеся священным зверем и младшим братом человека. На девизной ленте нанесена строка из гимна автономного округа "Делами великая".