Власти Челябинской области утвердили региональный экологический стандарт

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду. Новый документ направлен на повышение уровня экологического благополучия, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона.

"У нас есть действующее законодательство, но тем не менее мы принимаем свои решения, свои подходы для улучшения экологического благополучия наших жителей. Структура самого стандарта и представляет собой эти предложения и идеи, включая комплексный подход к решению всех проблем и задач", - цитирует Текслера пресс-служба.

Согласно принятому документу, в регионе в этом году начнет работать система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха, доступ к данным будет иметь каждый житель. Кроме того, правительство области продолжит заключать с предприятиями соглашения, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Также вводится добровольный публичный экологический аудит для предприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду. Будет создана система мониторинга загрязнения воды и почв.

Помимо этого, стандарт устанавливает, что эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ будет распространен на территорию всего региона, а не только в черте Челябинска и Магнитогорска. Также будут увеличены количество и площадь особо охраняемых природных территорий в регионе и будут приняты другие экологические меры.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).