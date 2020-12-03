Затраты на развитие ОЭЗ "Титановая долина" окупились на одну пятую часть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Предприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области заплатили в бюджеты всех уровней почти 950 млн рублей налогов и таможенных сборов, что составляет более 20% от 4,6 млрд рублей - суммы, вложенной в развитие инфраструктуры ОЭЗ. Более 140 млн рублей поступило в казну в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ в четверг.

"В 2020 году предприятия-резиденты, действующие в особой экономической зоне "Титановая долина", заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн рублей налогов и 7 млн рублей в виде таможенных сборов. Рост налоговых платежей составил 280% относительно предыдущего года. Всего же с момента начала деятельности резидентов в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило почти 950 миллионов рублей. Учитывая, что в развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 4,6 миллиарда рублей, можно утверждать, что "Титановая долина" уже окупилась почти на одну пятую часть (более 21%)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что фактический объем инвестиций, которые были осуществлены резидентами, составил 8,3 млрд рублей, соответственно, на один бюджетный рубль привлечено 1,8 рубля частных инвестиций резидентов. Также с момента начала работы резидентов создано 843 рабочих места, причем в 2020 году прирост составил 82 рабочих места. Объем выручки за все время деятельности ОЭЗ - 21,17 млрд рублей, прирост в 2020 году - 8 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что в этом году "Титановая долина" вошла в пятерку лучших особых экономических зон производственно-промышленного типа России по мнению Ассоциации кластеров и технопарков страны и Министерства экономического развития РФ. Всего в рейтинге оценивалась деятельность 16 ОЭЗ из 12 регионов страны.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Акционером ОАО ОЭЗ "Титановая долина" является правительство Свердловской области. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус" - она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.