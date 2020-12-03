В Нижних Сергах отменили режим ЧС, веденный летом из-за подтопления

21 июля из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС. В муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания, пострадавших не было.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный летом в Нижних Сергах в Свердловской области из-за затопления города, снят. Восстановительные работы продолжатся в следующем году, сообщил ТАСС в четверг глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.

"Городское поселение режим ЧС сняло. Мы официально уведомили МЧС России", - сказал Еремеев.

Глава района уточнил, что восстановительные работы продолжатся в следующем году. "Запланированы на следующий год [средства]. 144 млн рублей добавили на согласительной комиссии в бюджет поселения для работ, связанных с модернизацией хозяйства, проектированием мостов, ремонтом улиц, с проектированием очистных сооружений. [Средства] включены в консолидированный бюджет района", - пояснил он.

Ранее со ссылкой на региональную прокуратуру сообщалось, что более 950 пострадавших от подтопления получили выплаты. Из областного бюджета также произведены выплаты 5 гражданам, чьи дома не пригодны для проживания и признаны подлежавшими сносу, на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. В полном объеме восстановлены системы жизнеобеспечения населения (водо-, газо- и электроснабжение), проведена просушка домов, попавших в зону подтопления. Ликвидация последствий ЧС находится на контроле прокуратуры области.

Нижние Серги - город в Свердловской области, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в 82 км от Екатеринбурга. В муниципалитете проживают около 9 тыс. человек. На территории города находится Нижнесергинский метизно-металлургический завод (входит в "НЛМК-Урал"), также населенный пункт известен своими санаториями.