В Далматовском монастыре в Курганской области выявили очаг коронавируса

ТАСС, 3 декабря. Вспышка COVID-19 произошла в Далматовском Свято-Успенском мужском монастыре в Курганской области, ковидом заболели восемь человек. Об этом сообщил ТАСС в четверг настоятель монастыря отец Варнава.

Монастырь является памятником федерального значения, сюда приезжают паломники и туристы из регионов России.

"Болели у нас клирики. <…> Вчера я сам вернулся - отлежал в больнице. <…> Где-то 8 человек [заразились коронавирусом]", - сказал Варнава.

Он уточнил, что из-за вспышки заболевания в течение трех недель служба не велась, но с 3 декабря она возобновилась. Некоторые заразившиеся еще не вернулись в монастырь и продолжают лечение.

В пресс-службе Шадринской епархии, к которой относится монастырь, уточнили ТАСС, что священнослужителей с коронавирусом сразу отвезли в больницы.

Как сообщается на сайте монастыря, в его братии состоят 22 человека, в том числе 17 монашествующих (из них 7 священнослужителей) и 5 послушников.

О ситуации в регионе

В Курганской области, по сведениям оперативного штаба региона, за прошедшую неделю было подтверждено 736 случаев коронавируса - на 3% больше, чем за аналогичный период позапрошлой недели. При этом среди заразившихся растет доля людей в возрасте от 50 до 64 лет. Они составляют порядка 34%, за прошлую неделю произошел рост на 5%. На долю лиц старше 65 лет приходится 16% заразившихся.

За период пандемии в регионе зафиксировано 9 114 случаев коронавируса. При этом в последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 человек в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.

Обитель Свято-Успенского Далматовского монастыря основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея, в ХVII-ХVIII веках монастырь многократно подвергался нападению кочевников.