Синоптики прогнозируют на Урале аномально холодную погоду и метели

ТАСС, 4 декабря. Метели и снег ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в выходные 5-6 декабря. В Челябинской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях - морозы до 20 и более градусов ниже нуля, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"4-5 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже нормы", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В области, по данным регионального гидрометцентра, в ночные часы температура воздуха опустится до минус 18-23 градусов в низинах.

В Свердловской области в выходные осадков не ожидается, в субботу ночью температура в горах и низинах опустится до минус 20-25 градусов, в воскресенье - до минус 22. Днем температура воздуха составит минус 8-13 градусов. Осадков не ожидается и в Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, температура ночью в выходные и понедельник составит 15-20 градусов ниже нуля, при прояснении в субботу до минус 25. Днем 5 декабря температура составит минус 9-14 градусов, 6 и 7 декабря немного потеплеет - минус 7-12.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 5-6 декабря днем температура воздуха прогреется до минус 10, преимущественно без осадков. Ночью мороз, температура воздуха опустится до минус 22, при прояснении до минус 27.

В Ханты-Мансийском автономном округе в эти же дни ожидается небольшой снег, температура воздуха днем по восточным районам опустится до минус 16 градусов, в ночные часы в субботу - минус 13-18 градусов, в воскресенье и понедельник до минус 17. 6 декабря возможны порывы ветра до 14 м/с. Метели с субботы до понедельника ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, местами небольшой снег и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в эти дни ночью опуститься до минус 16-17 градусов, днем местами до минус 11-12.

Где ожидается повышение уровня вредных примесей в атмосфере

Синоптики предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Кургане до 7 декабря, сообщил региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем официальном сайте. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области.

"До 16:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 7 декабря 2020 года на территории Кургана ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ 1-й степени опасности", - говорится в сообщении.

При этой степени НМУ мероприятия, проводимые промышленными предприятиями, носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности, обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15 - 20%.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области также ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение будет отменено с 20 часов местного времени (18:00 мск) 4 декабря.

В период НМУ жителям обычно рекомендуется употреблять как можно больше воды, отказаться от активных физических нагрузок.