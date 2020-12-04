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В Челябинске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли два человека

Еще трое пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Челябинске, еще три человека получили травмы, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

"Сегодня около 12:40 (10:40 мск) на пятом километре автодороги Рощино - Новое поле на территории Сосновского района мужчина, управляя автомобилем "Лада-Гранта", по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом NEXT. <…> В результате ДТП водитель "Лады" получил травмы и был госпитализирован, его пассажиры, две девушки 2002 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что в автобусе также пострадал один пассажир.

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