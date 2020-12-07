Документы по второй линии метро в Екатеринбурге передадут в Главгосэкспертизу в 2021 году

Во время большой пресс-конференции в 2019 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что такой вид транспорта как метро будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование строительства второй ветки метро в Екатеринбурге будет представлено в ФАУ "Главгосэкспертиза России" во второй половине 2021 года. В случае положительного заключения начнется разработка проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В настоящий момент проводится работа по подготовке технико-ценового обоснования. Во второй половине 2021 г. его планируется представить в ФАУ "Главгосэкспертиза России", - сообщили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" власти приступят к работе по проектированию. Также в пресс-службе уточнили, что уже в 2021 году начнется работа над геодезическими изысканиями для подготовки к строительству второй ветки.

В октябре глава города Александр Высокинский отмечал, что власти Екатеринбурга планируют начать строительство второй ветки метро в 2024 году. Ранее сообщалось, что на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге потребуется от 70 до 90 млрд рублей.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.