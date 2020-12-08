В Челябинской области из-за засухи собрали около половины от запланированного объема зерна

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Аграрии в Челябинской области, где действовал режим ЧС из-за засухи, намолотили чуть больше 1 млн тонн зерна, что примерно на 44% меньше, чем планировалось, следует из выступления перед журналистами министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что планируется произвести не менее 1,8 млн тонн зерна (что примерно на 47 тыс. тонн больше, чем было по итогам 2019 года), однако летом в регионе проявились почвенная и атмосферная засухи, а также суховеи, был объявлен режим ЧС на территории 19 районов.

"В 2020 году, как вы знаете, аграрный комплекс Челябинской области столкнулся с очень сильной засухой. Это не могло не повлиять на результаты его работы. <…> В целом объем сбора зерновых у нас составил 1 млн 94 тыс. тонн в бункерном весе, а после доработки это чуть более 1 млн тонн. Произведенное зерно очень высокого качества", - сказал министр.

По его словам, этого зерна достаточно, чтобы закрыть продовольственные потребности населения региона, частично обеспечить молочное и мясное животноводство. Зерно, необходимое свиноводческими и птицеводческими хозяйствам, планируют приобретать в других регионах страны.