Челябинские власти считают, что крупные предприятия адаптировались к работе в пандемию

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Все крупные и средние предприятия Челябинской области по итогам 2020 года смогли адаптировать свои производственные процессы к работе в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС в среду сообщил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Весной из-за последствий пандемии по решению московских холдинговых структур около десятка предприятий Челябинской области приостанавливали свою работу. Порядка 4% сотрудников ушли на рынок труда.

"По итогам года из числа крупных и средних предприятий ни одно не закрылось и не исчезло. Предприятия организовали получение необходимого объема средств индивидуальной защиты. Сейчас везде на проходных стоят большие тепловизоры, заразившиеся коронавирусом пройти на территорию не могут", - сказал собеседник агентства.

По словам Рыжего, промышленники организовали проверку сотрудников на коронавирус экспресс-тестами. Ежемесячно проводится порядка 10 тыс. тестов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.

По данным областного Минздрава, на утро 9 декабря в регионе подтверждено 29 352 случая заражения коронавирусом (плюс 299 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 9 735 человек. Всего 18 581 пациент выздоровел и выписан из больниц.