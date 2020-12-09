Глава Сургута подал в отставку

ТАСС, 9 декабря. Глава крупнейшего города Ханты-Мансийского округа - Югры Сургута Вадим Шувалов подал заявление о сложении полномочий. Об этом он сообщил на официальной странице во "ВКонтакте".

"Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города", - написал Шувалов.

Он не сообщил, на какую новую должность намерен перейти, однако отметил, что продолжит работать в интересах города и округа.

Вадим Шувалов родился 17 февраля 1958 года в городе Кохма Ивановской области. В 2016 году депутатами гордумы Шувалов был избран главой города Сургута, до этого работал заместителем генерального директора АО "Тюменьэнерго".