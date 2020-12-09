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Пандемия COVID-19

В Курганской области появилась горячая линия для приема жалоб на оказание медпомощи

Ее создали по поручению губернатора Вадима Шумкова

ТАСС, 9 декабря. Специальная служба и горячая линия для приема и разбора жалоб жителей на оказание медпомощи при лечении коронавируса появилась в Курганской области из-за периодически поступающих таких обращений. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

"Время от времени поступают обращения о ненадлежащем качестве работы сотрудников медучреждений области при лечении коронавирусной инфекции, включая выдачу бесплатных препаратов. <…> Чтобы иметь возможность более детально разбираться по всем вопросам, включая отказ в оказании медицинской помощи или ненадлежащее ее оказание, поручил создать отдельную службу по приему жалоб с горячей линии по единому номеру 122. Звоните по этому телефону или пишите в мессенджеры на номер +79120648507 и по электронной почте hotline@poliklinika45.ru", - написал он.

В Курганской области, по данным регионального оперштаба, за период пандемии зафиксировано 9 754 случая коронавируса. При этом в последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичПандемия COVID-19
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