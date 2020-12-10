Апелляцию на пожизненный срок убийце двух девушек в Екатеринбурге рассмотрят 13 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 13 января 2021 года рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов и осужденного на пожизненное заключение Алексея Александрова, признанного виновным в убийстве двух девушек на окраине Екатеринбурга в августе 2018 года. Об этом сообщает пресс-службе Свердловского областного суда в четверг.

29 сентября Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек.

"Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов и осужденного на приговор Свердловского областного суда в отношении Александрова. Заседание назначено на 10:00 13 января 2021 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

По данным регионального следственного управления СК РФ, вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне горно-спортивного комплекса "Уктус" по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства, покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая - через некоторое время в больнице.

В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту, глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и взял ситуацию на личный контроль. В декабре 2019 года правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который сознался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").