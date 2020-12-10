Труппа "Коляда-театра" поздравит екатеринбуржцев в образе Дедов Морозов и Снегурочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Режиссер и актеры "Коляда-театра" будут поздравлять жителей Екатеринбурга с Новым годом в образе Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в пресс-службе театра в четверг.

"Наши Деды Морозы - ведущие артисты театра Сергей Федоров, Сергей Колесов, Александр Замураев, Максим Тарасов, Александр Кучик! И даже сам Николай Коляда! Наши Снегурочки - ведущие артистки театра Василина Маковцева, Ирина Плесняева, Анастасия Панькова, Ксения Копарулина", - сообщили в театре.

На личной странице в Facebook режиссер театра Николай Коляда объяснил, что театр пошел на эту акцию в связи с низкими продажами новогодних представлений.

"Коляда-театр" - частный театр актера, сценариста, режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Коляды. Основан в Екатеринбурге 4 декабря 2001 года. Считается одним из ведущих провинциальных театров России, в 2020 году он назван лучшим региональным театром по версии "Звезда театрала". Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.