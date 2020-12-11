В Челябинске возбудили дело об уничтожении исторического облика областной библиотеки

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия - Челябинской областной универсальной научной библиотеки, ремонт которой выполнен с нарушениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"Выявлено, что произведенные работы не соответствуют научно-проектной документации, произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта. Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ. <…> По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, работы проходили с апреля 2019 года по июнь 2020-го. Их проводило общество с ограниченной ответственностью "Евразия-Сервис" в рамках государственного контракта стоимостью свыше 18,4 млн рублей.

По данным открытых источников, строительство здания Челябинской областной публичной библиотеки велось в 1955-1963 годы.