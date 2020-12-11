СК возбудил дело о почти полугодовой невыплате зарплаты 132 работникам в ХМАО

ТАСС, 11 декабря. Следственные органы Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудили уголовное дело о невыплате с июня заработной платы сотрудникам компании "ЕВС", чей долг превысил 56 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "ЕВС" (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). По версии следствия, руководство ООО "ЕВС", осуществляющего предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, с июня 2020 года не выплачивало заработную плату. В результате перед 132 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму более 56 млн рублей", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, принимаются меры к возмещению задолженности. По данным СК, представитель предприятия сообщил, что после возбуждения уголовного дела работникам уже перечислено более 39 млн рублей. Некоторым из них полностью возвращен долг, некоторым - частично. Расследование уголовного дела продолжается.