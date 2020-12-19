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Губернатор Тюменской области впервые принял участие в соревнованиях по киберспорту

За матчем наблюдали более 16,5 тыс. болельщиков

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Киберспортивный матч по "World of Tanks" с участием губернатора Тюменской области Александра Моора впервые прошел в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020 в Тюмени, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По сути, киберспорт становится сегодня военно-прикладным видом спорта, ведь с технической точки зрения игра - это симулятор. Если молодой человек его освоит, то легко адаптируется к новым технологиям, которые уже приходят в реальную экономику", - сказал губернатор.

В пресс-службе добавили, что в команду главы регионы вошли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и тюменский киберспортсмен G1deon. Им противостояла сборная экспертов - автор проекта Сyberia sport Вячеслав Сидоренко, гендиректор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин. Победу одержала команда экспертов. "За танковым сражением в реальном времени наблюдали более 16,5 тыс. болельщиков", - уточнили там.

Открытый турнир по киберспорту на кубок губернатора стартовал 1 декабря и завершится 20 декабря. В нем принимают участие более 3 тыс. игроков из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюменская область входит в первую десятку регионов России, где создаются площадки для проведения официальных соревнований по киберспорту.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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