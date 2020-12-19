Пассажиры экстренно севшего в Сургуте самолета вылетели в Уфу резервным бортом

ТАСС, 19 декабря. Резервный борт с пассажирами Boeing, который совершил экстренную посадку в Сургуте, вылетел в Уфу, об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта Сургута.

"Вылетел", - указано на табло.

Вечером в субботу у самолета авиакомпании Utair сразу после вылета из Игарки сработал датчик неисправности наддува. Командир экипажа сначала принял решение вернуться в аэропорт вылета, но потом решил садиться в Сургуте. Посадка прошла в штатном режиме в 20:04 по местному времени (18:04 мск). На борту находился 121 человек, в том числе 116 пассажиров.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с экстренной посадкой.