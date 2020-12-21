Предприятие Росгидромета отсудило 9,1 млн рублей у "Ютэйр - вертолетных услуг"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа по иску Главного центра информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета") взыскал 9,1 млн рублей неустойки с "Ютэйр - вертолетных услуг" - крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

"Исковые требования <…> удовлетворить. Взыскать с АО "Ютэйр - вертолетные услуги" 9,1 млн рублей - сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, 67,7 тыс. рублей - судебные расходы по уплате государственной пошлины, а также в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 843 рубля. Обязательства по оплате не были исполнены ответчиком надлежащим образом, так как исполнены с просрочкой, поэтому требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами истцом заявлено правомерно и подлежит удовлетворению", - сказано в документе.

В решении суда уточняется, что 17 ноября 2015 года "Авиаметтелеком Росгидромета" и "Ютэйр - вертолетные услуги" подписали договор на предоставление специализированной авиаметеорологической информации полетов воздушных судов авиакомпании. Однако в связи с ненадлежащей оплатой по договору Арбитражный суд ХМАО 5 июня 2019 года постановил взыскать с "Ютэйр - вертолетные услуги" 50,7 млн рублей задолженности за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2018 года. По решению суда авиакомпания данный долг погасила, но "Авиаметтелеком Росгидромета" из-за возникшей просрочки по оплате услуг по договору решила также взыскать проценты. "Истец в рамках настоящего иска просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 9,1 млн рублей, определив период просрочки с 17 февраля 2017 года по 21 февраля 2020 года", - уточняется в решении суда.

Как сообщалось, иск ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета" к "Ютэйр - вертолетные услуги" поступил в Арбитражный суд ХМАО в марте 2020 года. После этого заседания несколько раз переносились, в том числе из-за ходатайства сторон об ознакомлении с материалами дела.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.