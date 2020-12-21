Доступ к интернету в Югре получили около 40% представителей коренных народов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Число получивших доступ в интернет представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре и ведущих традиционный образ жизни, выросло до 2,2 тыс. человек, это около 40% данной категории населения, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее данным, в этом году власти Ханты-Мансийского автономного округа создали в регионе 17 новых IT-стойбищ, благодаря чему представители коренных малочисленных народов Севера получили выход в интернет и доступ к государственным и муниципальным услугам онлайн. Общее количество таких стойбищ достигло 26, первое было создано в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где доступ к средствам связи затруднен.

"Югра стала первым регионом, где доступом к сети интернет обеспечиваются жители, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами. В рамках проекта "IT-стойбище" в округе создано 26 IT-стойбищ, доступ к интернету получили 2 200 югорчан", - приводятся слова главы региона в официальном аккаунте Югры в социальной сети "ВКонтакте".

По данным департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, такую возможность получили около 40% населения малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни в регионе.

"В 2020 году проект "IT-стойбище" реализован на 17 стойбищах. Возможностью доступа к сети Интернет обеспечены еще 750 человек", - приводятся слова Комаровой в сообщении.

Ранее в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры ТАСС сообщали, что в 2019 году в Югре было создано девять IT-стойбищ. Проект охватил около 1,5 тыс. человек, проживающих на 62 территориях традиционного природопользования Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов.

В свою очередь заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщал ТАСС, что проект очень востребован среди представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. По данным Забозлаева, реализация одного IT-стойбища обходится в сумму от 450 тыс. рублей до 462 тыс. рублей.