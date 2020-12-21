Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД в понедельник.

"На 317-м км автодороги Пермь - Екатеринбург в результате столкновения четырех автомобилей один человек погиб и двое пострадали. Движение в районе места происшествия временно ограничено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Iveco, двигаясь со стороны Перми, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения Hyundai допустили наезд на грузовые автомобили "Газ NEXT" и Fiat Doblo, двигавшемся в попутном направлении сзади.

"В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai - мужчина 1964 г. р., житель Кировской области, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители автомобилей Iveco и "Газ NEXT", мужчины 1973 г. р., госпитализированы в больницу г. Первоуральска с травмами различной степени тяжести", - добавили в ГИБДД.

На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, опрашивают очевидцев, сотрудники МЧС проводят деблокировку погибшего. Движение на 317-м км автодороги Пермь - Екатеринбург временно организовано в одну полосу, сотрудники ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные действия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области наблюдается сильный ветер, метель. Температура воздуха порядка минус 15 градусов.