Режим самоизоляции в Югре продлили до 31 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий населения до 31 января 2021 года. Об этом она сообщила во вторник во время заседания оперативного регионального штаба по коронавирусу.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО был продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября 2020 года регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии.

"В настоящее время получила целый ряд предложений исходя из эпидемиологической ситуации. Они касаются того, чтобы продлить режим для отдельных категорий граждан до 31 января 2021", - сказала глава региона.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. На 22 декабря зарегистрировано 39 283 случая заражения, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 505 человек, 35 196 выздоровели. Регион занимает десятое место в России по числу заражений.