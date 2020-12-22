Жителям Ямала порекомендовали не выезжать за пределы городов из-за сильных морозов

ТАСС, 22 декабря. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рекомендовано не выезжать в ближайшие дни за пределы населенных пунктов из-за сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"Понижение температуры окружающего воздуха до - 48 градусов по Цельсию в восточной части округа, которое прогнозируется до конца текущей недели, вносит свои коррективы в работу зимников и региональных автомобильных дорог. Проезд по зимнику на автодороге Коротчаево - Красноселькуп закрыт до наступления более благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на региональных трассах организовано круглосуточное патрулирование, чтобы в случае необходимости помочь водителям, которые в этом нуждаются. Дорожные службы обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывают помощь в обогреве и эвакуации.

"Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок по загородным трассам. Особое внимание к дороге Надым - Салехард. На всей протяженности трассы в настоящее время отсутствует инфраструктура для обогрева, а на большинстве участков нет мобильной сети. Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи и инструменты", - добавил заместитель директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Александр Симонов.