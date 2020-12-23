Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Четыре человека погибли: мужчина 1984 года рождения, женщина 1986 года, мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения, вчера ей исполнилось 8 лет", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 23 декабря около 12:00 на 346-м километре федеральной автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Уватском районе, по предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска.

В новость были внесены изменения (12:21 мск) - уточняется количество погибших в результате ДТП.