Губернатор Свердловской области объявил 2021 год в регионе Годом медработника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в регионе 2021 год Годом медицинского работника. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. <…> Особая благодарность - нашим медикам. Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники лабораторий и служб Скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника", - приводят в сообщении слова губернатора.

Правительство региона и главы муниципалитетов подготовят план мероприятий на предстоящий год.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 55 341. За последние сутки выписано 405 человек, общее число выписанных достигло 47 658. За сутки умерли 16 больных COVID-19, общее число случаев за время пандемии - 1 376.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 18 января самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.