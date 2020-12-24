Дефицит бюджета Югры в 2020 году снизили на 45%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ханты-Мансийского округа на заседании в четверг одобрили увеличение доходов и расходов регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Дефицит бюджета Югры в текущем году снизится почти на 19,7 млрд рублей - до 24,055 млрд рублей.

"Проголосовали "за" 32 человека. Решение принято", - сказал спикер регионального парламента Борис Хохряков.

Доходы бюджета увеличены на 20,3 млрд рублей, из которых 17,1 млрд - налог на прибыль. "Если говорить в целом по итогам года, мы увеличили доходы бюджета автономного округа более чем на 44 млрд рублей. И заканчиваем с общей суммой доходов в 257 млрд рублей. Расходы за счет этой корректировки будут увеличены более чем на 600 млн. Порядка 20 млрд идет на погашение дефицита. Если говорить о том, на какие цели будут направлены расходы, это, в первую очередь, на поддержку института семьи, материнства, отцовства и детства; на выплаты гражданам, которые в этом нуждаются. На выплаты детям от трех до семи лет, на здравоохранение, выплаты врачам, которые работают в "красной зоне", на приобретение лекарственных препаратов, по линии жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Хохряков.

Согласно пояснительной записке об изменениях бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доходы бюджета региона на 2020 год увеличены на 20,3 млрд рублей - до 257,3 млрд рублей. Расходы выросли на 622,04 млн рублей - до 281,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета Югры в текущем году снизится почти на 19,7 млрд рублей - до 24,055 млрд рублей.

Это третье в 2020 году внесение изменений в бюджет региона на текущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Ранее они были приняты в октябре. Согласно им, доходы бюджета региона на 2020 год были увеличены на 14 млрд рублей, расходы - на 7,9 млрд и составили соответственно 236,9 и 280,7 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2020 год был снижен на 6 млрд и составил 43,7 млрд рублей. Доходы бюджета в 2021-2022 годах были снижены на 431 млн и 28,1 млн рублей и составили соответственно 222 и 233,8 млрд рублей. Расходы снижены на аналогичную сумму и составили 253,1 и 265,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2021 и 2022 годах составит соответственно 31,1 и 31,8 млрд рублей.

Доходы бюджета региона в 2019 году составили 249 млрд рублей, расходы - 262,5 млрд рублей, дефицит - 13,5 млрд рублей.