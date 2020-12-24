Свердловская область претендует на проведение Форума регионов РФ и Белоруссии в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свердловская область претендует на проведение в 2021 году Форума регионов России и Белоруссии. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Мы претендуем на проведение мероприятия Форум регионов России и Белоруссии. Решение пока не принято. В 2021 году исполняется 20 лет с момента подписания первого договора о сотрудничестве между Свердловской областью и Республикой Беларусь", - сказал он.

В октябре прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Белоруссию отметил, что регион и республику связывают долгие надежные отношения, основывающиеся на стремлении расширить сотрудничество, успешность которого связана с ростом товарооборота. По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Свердловская область, несмотря на географическую отдаленность, - надежный и перспективный партнер. Он также отметил, что в уральском регионе белорусы работают давно и успешно.