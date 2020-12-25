В "Титановой долине" создадут технопарк с производством авиаизделий из композитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Технопарк "Авиатор", где будет размещено производство авиаизделий из композитных материалов, создадут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) в 2022 году, сообщает департамент информационной политики региона в пятницу.

"Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" подписали соглашение о создании на площадке "Уктус" промышленного технопарка "Авиатор". На его территории будет размещено производство изделий из композитных материалов уже действующего резидента собой экономической зоны Уральского завода гражданской авиации, а также других инновационных предприятий. Производственные площади нового технопарка будут построены в ОЭЗ в 2022 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что статус промышленного технопарка позволяет управляющим компаниям частично компенсировать расходы на создание инфраструктуры из федеральных средств.

По словам Пересторонина, приведенным в сообщении, технопарк создается с целью открытия новых высокотехнологичных промышленных производств, развития научно-технической и инновационной деятельности, ускоренной коммерциализация перспективных научных разработок. "Резиденты технопарка получат конкурентное преимущество для развития своего промышленного потенциала за счет снижения издержек и получения специализированных услуг. В целом, это будет способствовать социально-экономическому развитию региона, наращиванию уникальных востребованных компетенций, укреплению позиций на мировом рынке" - сказал Пересторонин.

По словам гендиректора ОЭЗ Андрея Антипова, новый технопарк разместится на площади 12 тыс. квадратных метров, производство авиаизделий из композитных материалов Уральского завода гражданской авиации планируется вывести на проектную мощность в 2023 году.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.

Об ОЭЗ

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус" - она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.