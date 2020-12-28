Сенатор заявил, что система с эскроу-счетами исключила обманутых дольщиков как явление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Введение системы с эскроу-счетами в России позволило ликвидировать такое явление, как обманутые дольщики. При работе с ней не зафиксировано ни одного подобного случая, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Вы знаете, что в прошлом году были приняты все принципиальные решения по переходу на проектное финансирование, по переходу на так называемые эскроу-счета. Если очень коротко давать оценку проделанной работе, можно сказать, что ни одного нового случая появления обманутых дольщиков в случае, когда строительство ведется через проектное финансирование и эскроу-счета, у нас не было. То есть, как мы и предполагали, система в состоянии полностью исключить такое явление, как обманутые дольщики", - сказал сенатор.

Он добавил, что число строительных площадок, где используется старая система - долевого строительства, сокращается.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов.