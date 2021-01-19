В Тюменской области создадут четыре особо охраняемые территории

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ) создадут в Тюменской области в 2021 году, сообщили ТАСС в департаменте недропользования и экологии региона.

"До конца 2025 года по госпрограмме в регионе создадут еще 24 новых особо охраняемых природных территории, четыре из них будут созданы уже в 2021 году", - рассказали в департаменте. Это памятники природы "Озеро Большой Уват" в Вагайском районе, "Липовый" в Нижнетавдинском, "Сиверга" в Казанском и Бердюжском районах, а также заказник "Утиный" в Тобольском районе. В Тюменской области насчитывается 99 особо охраняемых природных зон. Их создание предусмотрено в рамках региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды".

Заказник "Утиный" включает в себя озерно-болотную систему, являющуюся местом гнездования водных и околоводных видов птиц, а также местом кормежки и отдыха птиц во время сезонных миграций. Там обитают 183 вида птиц, в том числе исчезающие, например, обыкновенный турпан, который занесен в Красные книги Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.