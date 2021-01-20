В Курганской области открыли туристический комплекс с горнолыжным склоном

ТАСС, 20 января. Туристический комплекс с горнолыжным склоном и канатной дорогой открыли в Шадринском районе Курганской области при поддержке регионального правительства в рамках программы по развитию туризма в области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

"В Шадринском районе Курганской области начал работать новый туркомплекс, он расположен на 22 км автодороги Шадринск - Мингали, гостей тут принимают с января 2021 года. В живописном месте расположилась уютная усадьба: деревянный дом с русской печью, баня, конюшни, птичий двор. <…> Новый туристический комплекс будет работать круглогодично, в нем есть условия для полноценного семейного отдыха. Зимой можно активно провести время на свежем воздухе: совершить конные прогулки верхом или на санях, а для любителей лыжного спорта организованы катания на тюбингах и горнолыжный склон с канатной дорогой", - говорится в сообщении. Объем финансирования проекта не уточняется.

Здесь планируют в любое время года проводить экскурсии по местным достопримечательностям, а также охоту и рыбалку - на территории комплекса зарыблены карпом два водоема. "Желающие смогут принять участие в традиционных обрядах и обучиться народным промыслам. Гостям предлагают попариться в русской бане и искупаться в водоеме, также есть возможность полюбоваться павлинами, фазанами и страусами в птичьем парке. Для визитеров готовят блюда из натуральных продуктов в русской печи", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что автор проекта благодаря субсидии из бюджета Курганской области построила на территории комплекса современную модульную гостиницу. Поддержка была оказана по программе по развитию туризма в регионе.

"Мы прилагаем усилия, чтобы у жителей нашей области и гостей появилось как можно больше возможностей для отдыха. Стремимся сделать такие места современными и качественными. Думаю, такую усадьбу с продуманным досугом захотят посетить любители загородного и активного отдыха и из соседних регионов. А для нас такие проекты - это не только развитие туризма, но и новые рабочие места", - цитирует пресс-служба директора департамента экономического развития области Владимира Ковалева.