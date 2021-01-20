Омбудсмен сообщила, что вывезенная из Сирии в Югру девочка успешно прошла адаптацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Девочка, эвакуированная из Сирии в Ханты-Мансийский автономный округ, успешно прошла адаптацию, сейчас местные учителя помогают ей подготовиться к первому классу, в который она должна пойти в сентябре, а власти через суд намерены признать ее родителей официально умершими, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Ранее детский омбудсмен региона сообщала, что девочка прибыла из Сирии в Россию в конце ноября 2020 года и живет с бабушкой в одном из городов ХМАО.

"Девочка успешно адаптировалась к Югре, но тем не менее продолжает получать психологическую помощь. Сейчас она проходит [медицинское] обследование полностью. Но в целом у нее все хорошо", - сказала собеседница агентства. Моховикова также отметила, что ребенку также помогают с оформлением документов.

Омбудсмен добавила, что еще по восьми детям из Югры, которые сейчас находятся в Сирии, продолжается работа по возвращению в регион. "Две детей пока не найдены. Еще по шести не полностью готовы документы, например, нужен забор ДНК. Ко мне больше запросов о поиске других возможных детей из Югры, находящихся в Сирии, не поступало", - добавила она.

Как сообщала ТАСС Моховикова, в 2019 году в Югру из Сирии были доставлены двое детей. Их мать, жительница ХМАО, уехала вслед за мужем в арабскую республику, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам детского омбудсмена, нет. 20 ноября 2019 года девочка была возвращена в Югру, сейчас она живет с бабушкой и старшим братом. Брат родился в ХМАО, мать забрала его в Сирию. В Югру он был возвращен в первой половине 2019 года.