Экс-главу Чебаркуля осудили на шесть лет за превышение полномочий и взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Чебаркульский городской суд признал бывшего главу Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина виновным в получении взятки от коммерческих фирм, превышении и злоупотреблении полномочиями. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Бывший глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин признан виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). <…> Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн 44 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Ковригин в 2016 году склонил своего заместителя к заключению договоров аренды муниципального имущества - сетей и инженерных сооружений ООО "ЧПВ" и ООО "ЧПК". В результате имущество перешло в пользование юридических лиц для предпринимательской деятельности.

В прокуратуре добавили, что про злоупотребление узнала журналистка и, чтобы избежать публикации в СМИ, Ковригин фиктивно трудоустроил ее в муниципальное учреждение, где она получила свыше 65 тыс. рублей в качестве заработной платы. Кроме того, мужчина через посредника получил от руководителя ООО "ЧПВ" и ООО "ЧПК" свыше 52 тыс. рублей в качестве взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера по исполнению обязательства перед третьими лицами.