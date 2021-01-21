Utair не планирует в 2021 году повышать тарифы на авиабилеты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в текущем году не планирует повышать цены на билеты. В 2020 году их стоимость снизилась на 10-20% в сравнении с 2019 годом, сообщил в четверг президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

"В 2020 году цены на билеты снизились на 10-20% относительно 2019 года. И в текущем сезоне [2021 году] повышения тарифов не прогнозируется", - приводятся слова Семенова в сообщении пресс-службы Utair.

Он отметил, что в 2020 году пандемия ограничила отдых внутренними курортами и вызвала рост спроса на перелеты из регионов на Юг России примерно на 40%. "Поэтому Utair принял решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на юг за пару часов по экономичным тарифам", - добавил Семенов.

Как уточняется в сообщении, в 2021 году Utair свяжет крупные региональные города России прямыми рейсами с югом страны. В частности, будут открыты прямые рейсы из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Астрахани, Уфы, Грозного, Ростова-на-Дону в Анапу, Геленджик и Сочи как минимум дважды в неделю. "Сейчас Utair летает на эти курорты из 13 российских городов. В 2021 году число маршрутов планируется увеличить в два раза", - добавил в пресс-службе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).