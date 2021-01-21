Шесть авиарейсов из Нового Уренгоя задерживаются из-за мороза

ТАСС, 21 января. /ТАСС/. Шесть регулярных авиарейсов задерживаются из аэропорта Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа из-за 42-х градусного мороза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с сильным морозом, минус 42 градуса, в аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты шести регулярных рейсов авиакомпаний "Ямал", "Аэрофлот", "Сибирь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задерживаются рейсы в Краснодар, Тюмень, Омск, Москву, Новосибирск, Уфу. Общее количество ожидающих пассажиров составляет 477. Представители авиакомпаний оказывают пассажирам необходимые услуги, предоставление которых контролирует Новоуренгойский транспортный прокурор.