Фестиваль "Слова и музыка свободы" в "Ельцин Центре" перенесли на 12 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Фестиваль "Слова и музыка свободы", который должен был состояться 1 февраля в формате телемарафона, перенесли на 12 июня из-за пандемии коронавируса. Его решили все же сохранить в офлайн-формате и провести в Екатеринбурге летом, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой "Ельцин Центра".

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" Людмилу Телень о том, что фестиваль пройдет в формате телемарафона в день 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина 1 февраля. В нем планировали принять участие музыканты Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, лидер группы "Би-2" Шура, писательница Людмила Улицкая, телеведущий и публицист Александр Архангельский.

"Обсудив с коллегами и друзьями центра проведение фестиваля "Слова и музыка свободы" только в онлайне (что неизбежно в условиях пандемии), мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля. Поэтому мы решили перенести фестиваль на 12 июня - день 30-летия первых президентских выборов в России. Большинство участников готовы приехать к нам летом и надеются, что ничто нам не помешает встретиться в "Ельцин Центре", - говорится в сообщении.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.