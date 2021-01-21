Уральский НОЦ получит более 2 млрд рублей на проекты в области транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Межрегиональный научно-образовательный центр на Урале получит более 2 млрд рублей на пятилетний срок для совместной реализации проектов в области железнодорожного транспорта от холдинга "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара"), сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной деятельности НОЦ ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

"Холдинг "Синара - Транспортные машины" за пять лет, 2020 - 2024 годы, планирует инвестировать в проекты (Уральского НОЦ, прим. ТАСС) 2 млрд 60 млн руб., в том числе, 320 млн руб. в этом году", - сказал он.

Первый заместитель генерального директора по технической политике ООО "Уральские локомотивы" Виталий Брексон отметил, что речь идет о проектах группы "Синара", в том числе "Уральских локомотивов", которые в основном реализуются в сотрудничестве с ОАО "РЖД". В частности, проект "Ласточка", в рамках которого, по его словам, произошли глобальные изменения внутри поезда. Внедрить их удалось благодаря работе научных центров Урала. Также в кооперации с инжинирингом центром ОАО "РЖД" ведется работа над созданием высокоскоростного поезда, крейсерская скорость которого составит 360 км/ч. Еще одно перспективное направление в рамках работы НОЦ - сотрудничество с заводами-изготовителями подвижного состава в сфере производства тяговых приводов, силовой электроники, разработки материалов с новыми качествами и свойствами.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг, объединяющий предприятия по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники, инфраструктурных услуг, энергоустановок и комплексных решений в области городского общественного транспорта.