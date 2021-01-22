Против помощника бывшего схимонаха Сергия возбудили второе административное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Помощник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев, который отбывает административный арест по статье о возбуждении ненависти и вражды, стал фигурантом еще одного аналогичного административного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Толмачев.
"Вручено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3.1 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Причиной стало видеоролик, размещенный на YouTube-канале [Могучева]", - сказал Толмачев.
31 декабря суд в Екатеринбурге назначил Могучеву 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях.
Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре были задержаны бывший схимонах Сергий (Романов) и Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству").