Против помощника бывшего схимонаха Сергия возбудили второе административное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Помощник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев, который отбывает административный арест по статье о возбуждении ненависти и вражды, стал фигурантом еще одного аналогичного административного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

"Вручено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3.1 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Причиной стало видеоролик, размещенный на YouTube-канале [Могучева]", - сказал Толмачев.